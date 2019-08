Le joueur français plaît énormément à Zinedine Zidane. Et l’envie de Paul Pogba de rejoindre la «Maison blanche» serait également réciproque. Mais ce transfert est quasiment impossible à concrétiser. Du moins, cette saison. Explications.

Parallèlement avec le dossier Neymar au Barça, celui de Paul Pogba au Real Madrid est l’un des feuilletons de ce mercato. Désireux d’étoffer son entrejeu et de préparer la relève de Modric, le Real a misé sur Paul Pogba. D’après la presse madrilène (Marca, As), le joueur français plaît énormément à Zinedine Zidane. Et l’envie de Pogba de rejoindre la maison blanche serait également réciproque. Mais ce transfert est quasiment impossible à concrétiser. Du moins, cette saison. Et pour diverses raisons.

Pogba trop cher pour le Real qui est coincé par le fair play

financier

D’abord, Manchester United ne veut pas lâcher son joueur. Ce qui fait que, depuis le début des négociations, ce transfert coince. Même si les Reds Devils ont laissé une porte d’entrée au Real, ils se sont toutefois montrés intransigeant sur le prix du joueur, le fixant à 200 millions d’euros. Après ce mercato où le Real n’a pas lésiné sur les moyens, sortir une telle somme est presque impossible. Et le Real est surveillé de près par le Fair-play financier. Bien que la presse annonce une réduction du prix de Pogba, qui est désormais passé aux environs de 180 millions d’euros, ce prix n’entre toujours pas dans les cordes du Real.

Pour faire baisser le prix, le Real a tenté d’inclure des jou­eurs. La dernière offre des Merengues rapportée par la presse est de 30 millions de Livres en plus de James Rodri­guez. Offre repoussée d’un revers de main par les Man­cuniens.

United a tout à perdre en vendant Pogba

Mais ce qui rend ce transfert impossible, c’est la fermeture prématurée du mercato anglais. En effet, les transferts cessent en Angleterre ce jeudi 8 août. A un jour de l’échéance, Manchester United ne pourrait pas remplacer un joueur aussi important que Paul Pogba dans son effectif. En quête de son passé très glorieux, les supporters mancuniens verraient également le transfert de leur chouchou comme un manque d’ambition criant de leur équipe. De plus, Manchester United, actuellement l’un des clubs les plus riches au monde, n’a pas besoin d’argent. C’est dire que le club entraîné par Solskjaer a tout à perdre dans ce dossier s’il décide de vendre Pogba. L’entraîneur l’a même dit : il n’a aucun doute sur l’avenir mancunien de Pogba.

Etant l’une des figures de proue du dispositif de l’entraîneur norvégien, Manchester ne prendra aucun risque à le vendre. Ce qui rend ce transfert quasiment impossible à boucler. Le Real semble l’avoir compris. Raison pour laquelle Perez et sa direction se sont mis à la recherche d’un milieu de terrain. Marca évoquait récemment un accord entre Donny Van de Beek et le club madrilène. Reste désormais à convaincre l’Ajax Amsterdam. Peut-être qu’ils tiennent là leur Pogba…