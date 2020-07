Meilleur buteur de la Super Lig avec 22 buts, Papiss Demba Cissé fait l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs. Une signature au Besiktas est annoncée avec insistance par la presse turque, mais l’intéressé a démenti l’information la semaine passée.

«Il est vrai que l’agence Lionstep consulting est en contact avec de nombreux clubs.» Papiss Cissé précise sur son compte Twitter qu’il est sous contrat et n’a engagé directement aucune négociation pour le moment. Il ajoute : «Cependant, je suis toujours sous contrat jusqu’au 26 juillet 2020 avec Alanyaspor. Je reste concentré sur la fin de ma saison et n’ai pour l’instant entamé aucune négociation.»

Mais dans les faits, ce démenti sent l’intox. En effet, la direction de Besiktas est très proche d’un accord avec Aytemiz Alanyaspor, à propos de l’attaquant international sénégalais de 35 ans, qui devrait entamer la nouvelle saison avec une tunique en noir et blanc.

Un contrat déjà proposé

En effet, Besiktas a pour premier objectif de faire signer l’expérimenté Papiss Cissé avec qui il est en contact depuis mars. Offrant un contrat de 1 + 1 an à partir de la proposition de 1,5 million d’euros au total, dont 1 million d’euros de signature et un bonus de 500 mille euros au footballeur de 35 ans. Les deux parties discutent des derniers détails.

Papiss Demba Cissé a disputé 62 matchs en 2 saisons avec Alanyaspor et a marqué 42 buts. Le footballeur est connu pour être la dernière personne à quitter l’équipe, à s’entraîner au moins 2 heures plus tôt et également sur le terrain après l’entraînement. Cissé, qui donne l’exemple aux jeunes joueurs avec une bonne hygiène de vie, devrait commencer la nouvelle saison en noir et blanc, rapporte milliyet.com.tr, visité par Senego.