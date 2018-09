Actuellement onzième du championnat de Belgique, Eupen a officiellement présenté son nouveau joueur Mamadou Fall lors d’une conférence de presse organisée mercredi après-midi au Kerwegh. «Je n’ai pas hésité une seconde quand Mehdi Bayat m’a dit que la Kas Eupen était intéressée par moi», a confié l’ailier sénégalais prêté par Charleroi jusqu’au terme de la saison. Mamadou Fall, qui n’a disputé que 94 minutes sous la vareuse du Sporting de Charleroi depuis le début de la saison, a rejoint Eupen dans les dernières heures du mercato estival dans l’espoir d’engranger du temps de jeu. «A Charleroi, j’ai récemment vécu une période plutôt difficile et maintenant j’ai hâte de relever un nouveau défi à la Kas Eupen», a déclaré l’ailier de 26 ans sur le site de son nouveau club. Fall a notamment profité de cette conférence de presse pour rappeler les qualités qui composent le noyau de Claude Makélélé. «Il y a des milieux de terrain très forts qui savent donner de bons ballons aux attaquants. De mon point de vue, c’est évidemment intéressant et important. J’espère pouvoir aider l’équipe grâce à ma rapidité et ma créativité», a-t-il ajouté avant de précisé qu’il était prêt «mentalement et physiquement» pour aider les Pandas dans leur course au maintien.

Avec 7sur7