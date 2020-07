Indésirable à Barcelone, Moussa Wagué pourrait changer d’air dès cet été. Et les prétendants ne manquent pas. Après Fenerbahçe et Valence, West Ham s’est ajouté à la liste. Selon les médias Anglais, les Ham­mers seraient disposés à faire une offre de 9 millions d’euros au Fc Barcelone pour s’offrir les services de l’international sénégalais. West Ham avait tenté de s’offrir Wagué en janvier, mais le Sénégalais avait choisi Nice pour un contrat de prêt. Maintenant, avec le départ de Ngakia, les Hammers ont besoin de jeunes talents et Wagué sera la bienvenue dans l’est de Londres cet été.

Un faible temps de jeu à Nice

Prêté à Nice cette saison, le Sénégalais n’a pas réussi son aventure en Ligue 1. Il n’a disputé que 5 matchs, avec un total de 197 minutes. Une option d’achat non obligatoire de 10 millions d’euros existait sur le contrat de Wagué, mais le club français a préféré le libérer à cause d’absence de revenus (Ligue 1 suspendue) et de l’impossibilité de payer des transferts élevés en raison de la crise occasionnée par le coronavirus.