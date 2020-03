Kalidou Koulibaly va certainement animer le marché des transferts durant l’été à venir. Le défenseur sénégalais est courtisé par des cadors européens comme Psg, City, Manchester United ou encore Everton. La direction du club réclamerait 80 millions d’euros pour laisser filer le joueur.

Vu la persistance des offres, le club napolitain commence par s’activer pour lui trouver un remplaçant. Selon les informations de Corriere dello Sport, trois joueurs ont été retenus sur une short-list pour la succession de Kalidou Koulibaly. Il s’agit du Sénégalais de Nice, Malang Sarr (21 ans), Duje Caleta-Car (23 ans) de l’Olympique de Marseille et Benoît Badiashile (18 ans) de l’As Monaco. Mais les responsables du club italien pourraient avoir une préférence pour l’«Aiglon» Malang Sarr. Ils feraient ainsi confiance à la filière sénégalaise et aux bonnes prestations dont a fait montre Koulibaly.

D’ailleurs Malang Sarr, en fin de contrat en juin prochain, possède aussi une belle cote en Bundesliga. L’été dernier, le Borussia Mönchengladbach avait formulé une offre pour s’attacher les services du natif de Nice, avant de se diriger vers le Rennais Ramy Bensebaini. L’actuel 4e de Bundesliga reste toujours intéressé par le polyvalent défenseur, à l’instar de Leipzig et de Wolfsburg.

Pour revenir à Koulibaly, le Psg envisage sérieusement l’avenir avec lui. Thiago Silva, qui arrive en fin de contrat en juin, ne sera visiblement pas prolongé. Et puis, le Sénégalais a la garantie d’évoluer systématiquement en Ligue des champions. Une opportunité qui peut jouer en défaveur de City, disqualifié pour le moment, et de Manchester United qui se bat en Premier League pour accrocher le Top 4, synonyme de qualification directe pour la C1.

Albiol : «Koulibaly reviendra au sommet»

Ancien défenseur de Naples, Raul Albiol explique la baisse de forme de Kalidou Koulibaly. Il dit comprendre la situation actuelle du capitaine des Lions qui, selon lui, est juste un peu fatigué.

«Est-ce que quelqu’un dit que sans moi, il a perdu son point de référence ? Après trois saisons monstrueuses, en plus de la blessure, Kalidou a accusé un peu de fatigue physique et mentale. Cela peut arriver», a-t-il dit, selon Breakingnews visité par Senego.

Toutefois, l’international espagnol et actuel défenseur de Villarreal annonce que son ancien coéquipier va bientôt revenir à son niveau. «Je sais comment il travaille et je connais la personne», a-t-il confié.

Avec francefootball.fr