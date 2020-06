Et de 5 pour les Sénégalais de Sochaux avec la prochaine arrivée de Abdallah Ndour. Confirmant ainsi l’option de Omar Daf de se renforcer en misant sur ses jeunes compatriotes.

Dans notre édition d’hier, nous avions évoqué la démarche de l’entraîneur de Sochaux, Omar Daf, consistant à renforcer son équipe en mettant l’accent sur ses compatriotes sénégalais. Une politique cautionnée par ses dirigeants qui ont fait signer Joseph Lopy, portant la colonie sénégalaise à 4 joueurs. L’ancien de Diambars rejoignant Christophe Diédhiou, Abdoulaye Sané et Ousseynou Thioune.

Cette liste s’est allongée avec Abdallah Ndour qui devrait aussi s’engager avec le Fc Sochaux. Une info relayée par nos confrères de Wiwsport. Le latéral gauche va parapher un contrat de 3 ans après avoir satisfait à la visite médicale prévue en début de semaine. Il a déjà conclu un accord de principe avec les «jaune et bleu» et devrait signer son contrat suite à cette traditionnelle étape pour conclure le transfert. Son arrivée devrait différer la venue de son compatriote, Ariel Mendy, tous les deux des latéraux gauches de métier.

Abdallah Ndour, dont le contrat n’a pas été renouvelé avec le Racing Club de Strasbourg (2014-2020), va donc relancer sa carrière en Ligue 2. Il a été élu meilleur latéral gauche au terme de la saison 2016-2017, coïncidant avec la montée du Racing en Ligue 1. Toutefois, une grave blessure au mois de mai 2017 va freiner son élan. Ndour s’est blessé et a souffert d’une double fracture tibia-péroné de la jambe droite. Il mettra du temps à revenir et perdra ainsi sa place de titulaire dans l’effectif de Thierry Laurey.

Formé à Génération Foot, le natif de Rufisque (28 ans) a été une fois convoqué en Equipe nationale du Sénégal pour un match de qualification pour la Coupe du monde Russie 2018. Il sera remplaçant et ne disputera pas la rencontre Sénégal-Afrique du Sud.

La «Team Sénégal» de Omar Daf prend ainsi du volume. En attendant une autre recrue… sénégalaise.