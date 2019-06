Gianluigi Buffon parti, le Paris Sg cherche un nouveau gardien. Et selon les échos parvenant de l’autre côté des Pyrénées, le club de la capitale est tombé d’accord avec Keylor Navas. Il ne reste plus qu’à convaincre le Real Madrid.

«Le Real Madrid veut passer la seconde pour son opération dégraissage.» Le quotidien Marca assure ce vendredi que la Casa Blanca, qui a déjà bouclé les transferts de Eder Militão et Luka Jovic en attendant ceux de Eden Hazard et Ferland Mendy, entend désormais accélérer la cadence côté départs. Et Keylor Navas est l’un des éléments concernés. Condamné au banc de touche la saison prochaine, le portier de 32 ans ne sera pas retenu par les Merengue.

Le Costaricain le sait et ses représentants ont commencé à sonder le marché pour trouver un point de chute. Des premiers échanges avec le Paris Sg ont eu lieu ces dernières semaines. Ils se sont intensifiés ces derniers jours. Et si l’on en croit à ABC, ils ont même débouché sur un accord contractuel.

Quid de l’avenir de Matthijs De Ligt qui navigue entre le Barça et le Psg ? «Je vais prendre le temps de réfléchir à la meilleure option pour mon avenir», a lâché le défenseur central de l’Ajax Amsterdam qui n’a pas encore la tête au mercato avec finale de Ligue des Nations à jouer dimanche contre le Portugal.

La décision se jouera entre le Fc Barcelone et le Paris Sg, selon les informations de Rmc Sport. Leonardo, qui prépare son retour à la tête de la direction sportive du Psg, a fait de l’international oranje (16 sélections, 2 buts) sa priorité absolue. Et le Brésilien a pris le dossier à bras-le-corps. A suivre…

Avec footmercato