Zidane tient toujours à enrôler Sadio Mané en dépit de la résistance de Liverpool. En tout cas, pour diverses raisons, l’attaquant sénégalais y gagne en allant signer chez les «Merengues».

Arrivé en 2016 à Liverpool, Sadio Mané est devenu aujourd’hui un joueur de classe mondiale. 4ème au Ballon d’Or européen, l’international sénégalais continue d’accroître sa légende. Depuis quelques semaines, les rumeurs d’un départ vers le Real Madrid deviennent de plus en plus insistantes.

Après 4 saisons dans le club de la Merseyside, Mané doit-il rejoindre le club madrilène ? La réponse est oui si l’on se fie à ces trois raisons. En effet, l’international sénégalais doit tout faire pour faciliter son départ vers le meilleur club du 20ème siècle.

1 – Rejoindre une grosse écurie pour accroître son image

Récemment Sadio Mané a lancé sa marque SM10. Pour la rendre beaucoup plus visible, il a besoin de s’associer à une image reluisante sur le marché. Cette image ne pourra être que celle des «Merengues» qui est très attrayante sur le marché. Et une institution très respectée.

2 – Aller gagner une deuxième Ligue des Champions dans un nouveau club

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool la saison dernière, Mané pourrait relever ce nouveau challenge au Real Madrid. Et rentrer définitivement dans le cercle fermé des joueurs l’ayant remporté avec plusieurs clubs. Ayant l’Adn de cette compétition, le Real Madrid (13 fois vainqueurs) pourrait offrir de nouveau ce trophée au Sénégalais.

3 – Mettre fin à la concurrence indirecte avec Salah

On n’arrive pas à les départager puisqu’ils évoluent à Liverpool et font gagner l’équipe. Qui est réellement le plus fort ? Une réponse très difficile à donner. Puisque les deux joueurs ont pratiquement les mêmes statistiques. Un départ de Sadio Mané avec une concurrence à distance pourrait véritablement sacrer celui qui est plus fort que l’autre.

Des défis à relever en signant au Real Madrid. Comme Sadio Mané l’a récemment dit, il veut marquer l’histoire du football. Et pour le faire, il faut prendre des risques et faire des choix forts. Comme celui de rejoindre la Maison Blanche l’été prochain.

En tout cas, du côté du Real Madrid, de nombreux noms de recrues potentielles reviennent au quotidien dans la presse régionale. Le club de la capitale prépare les grandes manœuvres pour l’été prochain avec des potentielles recrues. Hormis Sadio Mané, on annonce d’autres noms comme Ngolo Kanté, Haaland ou encore Kylian Mbappé. L’effectif actuel devrait être grandement renforcé et aucun secteur ne sera négligé. Comme quoi, les ingrédients d’un mercato agité sont réunis.