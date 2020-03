Cet été pourrait bien être celui du grand saut pour Kalidou Koulibaly. Arrivé en provenance de Genk en 2014, le défenseur pourrait quitter le Napoli à la fin de la saison. C’est en tout cas la tendance évoquée par la presse italienne… et qui n’a pas échappé à Leonardo, qui aimerait recruter Koulibaly au Psg. Le Sénégalais serait en effet celui destiné à pallier le départ de plus en plus probable de Thiago Silva, à la fin de son contrat.

Guardiola un fan de Koulibaly

Mais d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Leonardo et le Paris Saint-Germain devront faire face à deux adversaires de taille pour Kalidou Koulibaly. Le premier est Manchester United, prêt à investir gros sur le défenseur du Napoli et le second n’est autre que le voisin et rival : Manchester City.

Le quotidien italien explique en effet que Pep Guardiola serait un grand fan du Sénégalais et surveillerait de près l’évolution de sa situation.

Ancelotti entre dans la danse

Un autre club anglais est entré dans la danse. Il s’agit d’Everton. En effet, à en croire ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce mardi, Carlo Ancelotti a fait du vice-champion d’Afrique l’une de ses priorités pour l’intersaison 2020. Il le perçoit comme la pièce manquante de son puzzle.

Koulibaly préfère United

Maintenant la question est de savoir où finira Kalidou Koulibaly ? Courtisé un peu partout en Europe, le défenseur central du Napoli devrait vraisemblablement ne pas rester du côté du San Paolo l’été prochain. Longtemps courtisé par Paris, l’international sénégalais resterait tout de même frileux à l’idée de rejoindre le champion de France, qui a pourtant tenté de faire venir le défenseur central plusieurs fois. Cependant, la destination de la Premier League pourrait être plus intéressante pour Koulibaly.

Ainsi, Manchester United serait une destination plus que probable pour le défenseur central qui rêve depuis toujours de jouer en Premier League. Et surtout au moment où les Red Devils cherchent des renforts dans le cadre de leur impressionnante campagne de recrutement pour la saison prochaine.

A la recherche d’un compagnon de choix pour Harry Maguire, Eric Bailly, Phil Jones ou encore Victor Lindelöf ne donnant pas totalement satisfaction, les dirigeants pourraient jeter leur dévolu sur l’international sénégalais. Cependant, Manchester devra sortir un gros chèque pour espérer attirer le puissant défenseur central. Une offre (entre 80 et 90 millions d’euros) propulsant Kalidou Koulibaly comme le joueur le mieux payé des Red Devils en cas de signature a déjà été évoquée, alors que ce dernier annonçait à la presse italienne qu’il ne forcerait pas son départ du Napoli, il y a quelques jours. A suivre…