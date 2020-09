Peu à peu, les portes commencent à se fermer pour Edinson Cavani. L’Atlético de Madrid va ainsi s’offrir son compatriote Luis Suarez, alors qu’en Angleterre, les postes offensifs semblent couverts chez les gros clubs. Ce lundi, on apprenait cependant via Marca que l’ancien buteur parisien avait été proposé au Real Madrid. On ne savait cependant pas quels étaient les plans des Merengues vis-à-vis de l’Uruguayen. Et visiblement, selon Espn cette fois, le champion d’Espagne en titre envisage bien de s’offrir les services du joueur de 33 ans, libre de tout contrat. Toujours selon le média, la Juventus resterait en course dans ce dossier, même si l’arrivée de Morata dans le Piémont pourrait encore fermer les portes au Matador.