Le président de la République Macky Sall a adressé ses félicitations à l’international sénégalais Sadio Mané, juste après son sacre de meilleur joueur africain de l’année, hier à Hurghada, en Egypte. «Heureux et fier d’exprimer, au nom du Peuple Sénégalais, toute ma satisfaction et d’adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le Ballon d’or africain», a twitté le chef l’Etat. Avant d’ajouter : «Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse.» D’ailleurs, une cérémonie d’hommage au deuxième Ballon d’or sénégalais, dix-huit ans après El Hadji Diouf, double lauréat, est prévue ce soir au Musée des civilisations noires à Dakar. Le nouveau Ballon d’or africain est attendu en début d’après-midi à l’aéroport Blaise Diagne de Diass avec une délégation composée de 11 personnes parmi lesquelles 2 gardes du corps, un médecin et un préparateur physique de Liverpool.