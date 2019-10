Absent du voyage de Singapour à cause d’un genou douloureux, Mbaye Niang a envoyé un message d’encouragement à ses coéquipiers en Equipe nationale qui défient demain le Brésil de Neymar.

Les Lions ont quitté Paris ce lundi pour Singapour, ville qu’ils ont ralliée ce mardi matin sous les coups de 8h Gmt, après 14 heures de vol. Avec la fatigue et le voyage, ils ont effectué un travail léger ou décrassage. En attendant de passer aux choses sérieuses ce mercredi avec la mise en place tactique pour la rencontre de jeudi contre le Brésil de Neymar (12h Gmt).

Absent du voyage à cause d’un genou douloureux, Mbaye Niang (15 sélections, 4 buts) a envoyé un message de soutien publié via son compte Twitter. D’abord l’attaquant Rennais, qui a été dispensé d’un si long voyage car jouant depuis plusieurs semaines sous infiltration, a salué le professionnalisme du coach et du staff médical de la Tanière.

Contraint de quitter ses coéquipiers après avoir fait constater sa blessure, accompagné du médecin de son club, Mbaye Niang, loin d’être abattu, a affiché une forte mentalité sur Twitter, encourageant ses coéquipiers en Equipe nationale pour cette rencontre historique face au Brésil.

«De tout cœur avec mes potes actuellement à Singapour pour Sénégal-Brésil. Une blessure m’ayant empêché de faire le voyage avec la sélection. Le médecin de la sélection et le coach ayant constaté avec professionnalisme mon indisponibilité», a-t-il affirmé via son compte Twitter avant de conclure avec ces mots forts : «Gaindé un jour, Gaindé toujours.»

Evidemment, le match joué dimanche contre Reims, où il est apparu bien en jambe pendant les 90 minutes, a dû pousser certains à parler de «blessure diplomatique».

Me Senghor : «Nous n’avons aucune raison de douter

de sa bonne foi»

Joint par nos confrères de emedia.sn, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, confirme. «Je suis à Dakar et j’ai eu le coach juste avant leur départ de Paris hier, a-t-il précisé. Il m’a confirmé le forfait pour blessure de Niang après constatation médicale conformément à la procédure habituelle. Aucun incident ne nous a été rapporté à ce stade et nous n’avons aucune raison de douter de sa bonne foi.»

Rappelons que Edouard Mendy sera aussi absent contre le Brésil. Le gardien sénégalais ayant été touché au genou lors du match d’Europa Ligue contre la Lazio de Rome.

