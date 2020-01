Meilleur buteur de la saison 2017-2018 avec Génération Foot, Amadou Dia Ndiaye n’a jamais réussi à s’imposer au Fc Metz (Ligue 1 France). Pis, il n’a joué qu’un seul match lors de l’exercice suivant. Le jeune attaquant sénégalais a finalement opté pour un prêt de six mois, sans option d’achat, en division inférieure, au Fc Sochaux Montbelliard.

Du coup, il y trouve une forte communauté sénégalaise. Le club classé 10e (28pts) est en effet entraîné par Omar Daf, ex-coach adjoint des Lions. Il y a aussi Abdoulaye Sané (attaquant) et Ousseynou Thioune (milieu).

Après le revers face à l’AJ Auxerre vendredi dernier à l’occasion de la 21e journée de Domino’s Ligue 2, Sochaux s’enfonce et traverse une sérieuse période de doute. Sa dernière victoire en championnat commence à dater. En arrivant chez les Lionceaux, Dia Ndiaye, qui portera le Nr 17, devrait donc renforcer le secteur offensif et relancer la machine de Omar Daf.

Justement avant son arrivée à Sochaux, Omar Daf s’était exprimé sur le jeune attaquant formé à Génération Foot. «Nous étions déjà intéressés par Dia Ndiaye cet été mais le Fc Metz ne souhaitait pas le prêter. C’est l’attaquant qui est censé prendre le relais de Abdou Diallo. Mais en ce moment, le joueur s’impatiente. Il a marqué une dizaine de buts en réserve. Plusieurs clubs de Ligue 2 se sont positionnés en promettant de prendre intégralement en charge son salaire. Nous, c’est un peu plus compliqué mais on bataille pour l’avoir chez nous. On a bon espoir…», avait-il lâché. A l’arrivée, c’est une bonne nouvelle avec ce prêt qui a été conclu au grand bonheur du technicien sénégalais.

A noter que Mohamed Kane quitte lui définitivement les Grenats. Prêté à Bastia-Borgo depuis le début de saison, le défenseur central de 28 ans n’est plus un joueur du Fc Metz. Il s’est engagé avec le club corse, pensionnaire du National 1, par le biais d’un contrat de six mois. Le footballeur sénégalais a disputé neuf matchs de championnat avec Bastia-Borgo, qui lutte pour obtenir son maintien en fin de saison.