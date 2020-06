C’est la consternation à Peycouck Sérère. La mort d’un gardien d’un espace agricole près de l’Ecole nationale supérieure d’agriculture (Ensa) a plongé tous les habitants de ce paisible quartier de la commune Est dans la tristesse. Abdou Ndong, âgé de 42 ans, a été tué ce lundi 1er juin 2020 vers 15h par un de ses amis M. Diop qui fréquentait son lieu de travail. Selon les témoins qui ont assisté à la scène d’horreur, «c’est suite à une altercation entre les deux parties. M. Diop use d’une arme pour lui trancher l’artère de la carotide en lui plantant un couteau entre le cou et la mâchoire. La victime s’est ensuite vidée de son sang avant de rendre l’âme sous nos yeux». Les témoins révèlent que les deux amis qui «fréquentaient un bar du coin avaient l’habitude de se chamailler».

Alertés, les éléments de la 21ème compagnie d’incendie et de secours de la Brigade des sapeurs-pompiers de Thiès ont transporté le corps sans vie à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le présumé meurtrier a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat du 1er Arrondissement de Thiès où une enquête est ouverte.