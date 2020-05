La conférence jusqu’au 2 juin 2020, renouvelle son «adhésion à toutes les consignes relatives à la prévention et à la lutte contre la propagation de la pandémie». Malgré la levée de certaines mesures de restriction comme la réouverture des lieux de culte, la Conférence épiscopale demande aux fidèles de continuer à respecter «les gestes ou mesures barrières, en limitant les déplacements, en évitant les rassemblements» et maintient «jusqu’à une date plus favorable toutes les dispositions antécédemment prises dans nos différents communiqués, notamment celle relative à la suspension des messes hebdomadaires et dominicales de caractère public», annonce dans un communiqué signé de monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, au nom des évêques de la Province ecclésiastique de Dakar.