Le ministère des Sports a un nouveau directeur de la Haute compétition. Il s’agit de Léopold Germain Senghor, enseignant d’éducation physique et sportive, précédemment directeur des Activités physiques et sportives, au sein du département. La décision a été prise hier, en Conseil des ministres, par le Président Macky Sall. Il remplace à ce poste Souleymane Boun Daouda Diop, parti à la retraite. Toujours au titre des mesures individuelles, le président de la République a également nommé Madame Astou Bèye, inspectrice de l’Education populaire de la jeunesse et des sports, directrice des Loisirs au ministère des Sports, en remplacement de Madame Ndèye Dieynaba Touré, partie à la retraite. Quant à Serigne Aly Cissé Diène, inspectrice de l’Edu­cation populaire, de la jeunesse et des sports, il est nommé directeur du Centre national d’éducation populaire et sportive (Cneps) au ministère des Sports, en remplacement de Madame Astou Dioh, également à la retraite.

wdiallo@lequotidien.sn