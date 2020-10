Après Alfred Gomis, Sadio Mané et Clément Diop, c’est au tour de Kalidou Koulibaly d’allonger la liste des forfaits pour les deux matchs amicaux des Lions, contre le Maroc et la Mauritanie. Le défenseur des Lions est en effet bloqué à Naples à cause du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le club de Naples a annoncé qu’il effectuera sa quarantaine dans un hôtel de Marina di Castello, situé à côté du centre d’entraînement du club. Naples compte trois cas positifs au Covid-19, Piotr Zielinski, Eljif Elmas et un membre de l’encadrement. Dimanche dernier, Koulibaly et ses coéquipiers ne se sont pas présentés à Turin pour le choc contre la Juventus et risque match perdu par tapis vert. Naples ayant déclaré n’avoir pas obtenu l’autorisation des autorités sanitaires locales pour faire ce déplacement.

Pour pallier cette absence, Aliou Cissé a fait appel à Mama­dou Loum Ndiaye qui a rejoint le regroupement de Rabat. Lors des trois premières séances, ils étaient 19. Le groupe devait être au complet hier soir avec les arrivées de Ousseynou Ba, Pape Abdou Cissé, Boulaye Dia et Habib Diallo.

Pour la journée d’aujourd’hui et celle de demain jeudi, une seule séance par jour est prévue le soir (19h), au terrain annexe du Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Le match contre le Maroc étant programmé pour le vendredi à la même heure.

Aucun cas de Covid-19 au sein du groupe

Il faut noter que tous les membres de la délégation sénégalaise, joueurs, staff technique et Fédé­raux, ont été testés ce lundi au Covid-19, protocole sanitaire oblige. Aux dernières nouvelles, provenant de Rabat, «aucun cas positif n’a été enregistré. Tous ont été testés négatifs. C’est la règle pour toute la délégation». Mieux encore, «le masque est obligatoire à l’hôtel et après les séances. Dès que les joueurs terminent l’entraînement, on remet le masque. Il ne faut pas prendre de risques avec cette pandémie. C’est seulement pendant les entraînements qu’ils ne mettent pas de masque», informe une source fédérale.

A en croire la source, l’ensemble de la délégation sénégalaise sera de nouveau testé ce mercredi, c’est-à-dire 48 heures avant le match contre les Lions de l’Atlas. Le même règlement s’applique aussi côté marocain.

A noter que le second match amical des Lions est prévu le 13 octobre contre la Mauritanie, au stade Lat Dior de Thiès. Un match qui pourrait se jouer à huis clos…partiel.