Le Sénégal a réformé ses politiques, programmes et projets à 77,9% en 2019 contre 75,5% en 2018, selon la Revue annuelle de l’Uemoa. Une timide progression de 2 points que salue le ministre des Finances et du budget, même si Abdoulaye Daouda Diallo reconnaît que ce résultat est insuffisant.

Le Sénégal a atteint un résultat satisfaisant dans la mise en œuvre des réformes de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Selon les évaluations des experts tenues du 21 au 23 octobre dernier sur la revue annuelle 2019 de l’Union, le pays a atteint un taux de 77,9% en 2019, contre 75,5% en 2018, soit une augmentation de 2,4 points. Il s’agit là d’un résultat «dont il faut se réjouir, mais qui est loin d’être suffisant», selon le ministre des Finances et du budget. Abdoulaye Daouda Diallo présidait hier la restitution des résultats de la 5e Revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l’Uemoa.

Les conclusions de ces évaluations qui ont porté sur 113 réformes et 14 projets et programmes de l’Uemoa dans plusieurs domaines sectoriels sont consignées dans un mémorandum. «La lecture du mémorandum édifie sur les contraintes ayant fait qu’un gap de 20% nous sépare aujourd’hui de l’effectivité de la mise en œuvre des réformes», a dit Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre estime qu’il convient par conséquent d’insuffler une bonne célérité de cette dynamique positive pour arriver le plus rapidement possible à mettre en œuvre la totalité des réformes et à boucler l’exécution des projets en cours. «A cet effet, il nous revient de garder un regard vigilant sur les recommandations formulées dans le document à l’endroit des autorités étatiques et celles de l’Union pour parvenir à cette effectivité», a-t-il dit.

Abdoulaye Daouda Diallo in­forme par ailleurs que le budget 2020 de l’Etat du Sénégal a été élaboré sous la forme d’un budget-programme, conformément aux orientations de l’Ue­moa.

Le ministre des Finances et du budget a réitéré l’engagement du gouvernement à œuvrer pour accélérer la mise en œuvre des réformes, la transposition de l’ensemble des directives avant leur application. «Une obligation nous incombe au titre de notre engagement solidaire envers la communauté pour faire de l’intégration régionale un pilier essentiel dans nos Etats». Selon M. Diallo, cette question apparaît comme «une impérieuse nécessité et une urgence à prendre en charge».

Confirmant la progression du Sénégal, le président de la Commission de l’Uemoa, Abdal­lah Boureima, indiquera que des recommandations ont été formulées à l’endroit de la Com­mission et des autorités compétentes sénégalaises pour veiller à la mise en œuvre efficace et diligente des textes de projets restés sans évolution notable au cours de la présente revue.

Malgré la pertinence des réformes, souligne Abdoulaye Daouda Diallo, les résultats escomptés n’ont toujours pas été au rendez-vous en raison de la faiblesse de leur mise à niveau. Pourtant, les réformes sectorielles sont précisément censées le plus promouvoir la compétitivité des économies des Etats membres, en agissant en catalyseurs pour renforcer le marché commun, stimuler la croissance économique dans l’espace communautaire. Ce constat de faible application avait motivé la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa à insister en 2013 déjà, par acte additionnel numéro 25-2013, sur une revue annuelle dont l’objectif principal est de favoriser l’accélération de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets.