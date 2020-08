Pour l’accompagnement de la mise en place des Comités de gestion en économie rurale (Cger) dans les départements de Tambacounda, Vélingara et Kédougou, le projet Tiers sud Beydare a mobilisé 1 milliard de francs Cfa.

Permettre aux producteurs des secteurs de l’agriculture et de l’élevage dans les départements de Tambacounda, Vélingara et Kédougou de disposer de leur propre dispositif de formation et de conseils en gestion comptable afin d’améliorer la structuration de leurs activités agricoles et faciliter l’accès aux services des institutions financières, en particulier le crédit, c’est ce à quoi s’évertue le projet Tiers Sud Beydare. Déjà, pour l’accompagnement de la mise en place des Comités de gestion en économie rurale (Cger), le projet a informé avoir débloqué 1 milliard de francs Cfa. Il s’agit, selon le coordonnateur, de financer tout le processus de formation et de sensibilisation des acteurs qui devront composer les Cger et aussi d’assurer les charges fonctionnelles pendant au moins 18 mois.

Abdou Niang Thiam d’indiquer que l’Etat du Sénégal envisage, dans le cadre du projet d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire dans le tiers sud du Sénégal, de développer une offre de services à travers une composante spécifique et transversale à l’ensemble des filières et qui va intervenir dans le domaine de la comptabilité et de la gestion des organisations paysannes. Toutefois, explique-t-il, l’expérience des Cger dans la vallée du fleuve Sénégal depuis près de 15 ans est unique en son genre et appréciée par tous les acteurs économiques, compte tenu des résultats satisfaisants obtenus. Et, c’est pourquoi, cette expérience va être valorisée dans le tiers sud du Sénégal, pour ainsi permettre aux producteurs de la zone d’intervention du projet, de disposer de leur propre dispositif de formation et de conseils en gestion comptable, afin d’améliorer la structuration de leurs activités agricoles et faciliter l’accès aux services des institutions financières, en particulier le crédit. C’est toute la motivation du projet Tiers Sud qui projette de mettre en place trois centres de gestion en économie rurale dans sa zone d’intervention, à savoir dans les départements de Vélingara, Tambacounda et Kédougou. De façon opérationnelle, relève le coordonnateur du projet Tiers Sud Beydare, la structure recrutera un opérateur (processus en cours) qui va accompagner les organisations dans la mise en place des Cger, pour une durée de 2 ans. Compte tenu du processus de recrutement assez long aussi, informe toujours Abdou Niang Thiam, le projet avait initié des termes de référence qu’il a soumis à l’Agence française de développement (Afd), pour anticiper sur la mise en place des Comités provisoires d’adhérents (Cpa) devant aider à la mise en place des conseils d’administration des Cger, pour les trois départements. La réponse favorable du bailleur à la requête, avait permis de déclencher les premières activités d’information et de sensibilisation auprès des autorités, des différentes parties prenantes et des bénéficiaires. Aussi, trois réunions d’information au profit des autorités, des partenaires techniques et acteurs des filières seront organisées dans les départements cibles, afin de partager au maximum sur les missions des Cger et des comités provisoires d’adhérents.

Sur l’objectif de la mission à Tamba, il explique qu’il s’agit d’informer et sensibiliser les partenaires et toutes les organisations de producteurs fonctionnelles et les autorités techniques et administratives des 3 départements, sur les missions des Cger et le choix des Cpa. De façon spécifique, clarifie le coordonnateur, il s’agit de rappeler les missions et fonctions des Cger et définir ensemble les critères de choix des membres des Cpa par les assemblées, entre autres activités.