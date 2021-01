Le commandant de la Gendarmerie mobile, le général de brigade Thiaka Thiaw, a invité mercredi les troupes sénégalaises en partance pour le Mali à «continuer à mériter la confiance de la communauté internationale et le respect des populations et autorités locales», dans le cadre de la Minusma (Mission des Nations unies au Mali), la mission pour la stabilisation de ce pays frontalier du Sénégal. «Il faudra donc continuer à mériter la confiance de la communauté internationale, mais aussi le respect des populations et des autorités du pays d’accueil par votre professionnalisme et votre comportement. Le haut Commandement de la gendarmerie attend de vous l’exemplarité», a-t-il dit à l’Aps.

Le général de brigade Thiaw s’exprimait lors de la cérémonie de remise du drapeau au contingent Senfpu 1/8 en partance pour la République du Mali. Le commandant de la Gendarmerie mobile a aussi conseillé aux troupes de «garder en permanence à l’esprit le sens de l’honneur et de l’engagement», leur rappelant qu’elles auront à «relever le défi de confirmer la réputation des troupes qui les ont précédées». «Il faudra en toute circonstance, dans l’exécution de toutes ces missions, se conformer aux différents textes onusiens qui régissent votre engagement dans ce théâtre extérieur», leur a-t-il lancé.

«Que vos actions soient toujours respectueuses des droits de l’Homme et du mandat de la mission», a insisté le général Thiaw.

Selon lui, les troupes sénégalaises pourront être appelées à participer à la formation des forces de sécurité au maintien de l’ordre, à la sécurisation des camps de déplacés, à l’escorte des convois humanitaires. Elles peuvent également être mises à contribution pour assurer la défense de points sensibles et la protection des personnels de la mission, a souligné le commandant Thiaka Thiaw.

Cette unité est composée de 170 officiers et sous-officiers de la gendarmerie dont 18 femmes. Elle est répartie entre trois pelotons, dont un peloton spécial d’intervention (Sit) de trente éléments. Le contingent sera dirigé par le chef d’escadron Ousmane Diop et les troupes seront commandées par le capitaine Mamadou Djité Gaye.