Eparpillés un peu partout dans le monde, les Sénégalais de l’extérieur voient leur destin être arraché par le coronavirus dont la flambée dépasse le monde. Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, a confirmé hier que certains ont perdu la vie à cause de la maladie. «Le Sénégal compte effectivement des morts à l’extérieur. Mais je n’ai pas tous les éléments d’appréciation par dévers moi. Il y a certains pays comme l’Espagne, l’Italie, la France… où nous avons effectivement un certain nombre de morts liés à la maladie», a-t-il renseigné sur les ondes d’Iradio. Selon lui, le gouvernement s’attèle à faire rapatrier leurs dépouilles pour leur permettre d’avoir des sépultures dignes chez eux. Il dit : «l’Etat, déjà, accompagne en donnant des autorisations et oriente, en ces temps un peu difficiles. Il y a le fret comme le cas de la France. Il y a effectivement un vol ferry qui était parti, nous avons pu négocier avec l’équipage et les autorités compétentes pour qu’ils puissent ramener au moins 15 à 16 corps le week-end dernier», explique-t-il.