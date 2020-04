Hassan Shehata, ancien sélectionneur de l’Egypte entre 2004 et 2011, a contesté la qualification de l’Algérie à la Coupe du monde 2010 au terme d’un match d’appui au Soudan. L’ex-coach des Pharaons est une idole en Egypte. Il quittera la sélection en 2011, sans l’avoir jamais qualifiée pour une Coupe du monde, avec notamment l’échec lors du barrage 2009 contre l’Algérie à Omdurman…. L’Algérie s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2010, grâce à son succès sur l’Egypte (1-0) en match d’appui des qualifications à Khartoum. Après une égalité parfaite (nombre de points, différence de buts, but marqués et encaissés) avec l’Algérie, les Pharaons avaient dû effectuer un match d’appui exceptionnel au Soudan, qu’ils avaient perdu 1-0 contre les Fennecs, sur un but d’Antar Yahia. Dix ans après, il faut croire que Hassan Shehata n’a toujours pas digéré le choix de ce match d’appui sur terrain neutre, ce qu’il a fait savoir à travers un coup de gueule mémorable pour la chaîne locale Sada Elbalad. «On s’est foutu de notre gueule ! Nous étions qualifiés à la Coupe du monde 2010 à la place de l’Algérie, mais ils ont décidé de faire un match barrage au Soudan», a-t-il expliqué. De quoi raviver les tensions entre Fennecs et Pharaons.