Les Iraniennes seront autorisées à assister au match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre l’Iran et le Cambodge le 10 octobre prochain. Une décision du ministère des Sports qui résulte des pressions exercées par la Fifa sur l’Iran : l’instance avait posé un ultimatum à Téhéran qui risquait des sanctions s’il n’ouvrait pas ses matchs aux femmes. En Iran, les femmes sont bannies des stades depuis la Révolution islamique en 1979, les responsables religieux arguant qu’elles doivent être protégées de «l’atmosphère masculine» et de la «vue d’hommes à moitié dévêtus». Les autorités ont toutefois autorisé à plusieurs reprises les femmes dans les stades par le passé. «Les femmes pourront aller au stade Azadi (à Téhéran) le 10 octobre 2019 pour le match entre l’Iran et le Cambodge, a déclaré dimanche Jamshid Taghizadeh, l’adjoint du ministre des Sports chargé des affaires juridiques et provinciales. Il n’y a pas d’interdiction légale (sur la présence des femmes dans les stades)». «Notre point de vue sur les femmes, à tous les niveaux, est de préparer les conditions nécessaires à (leur) succès», a-t-il argué. Si un petit nombre de femmes a déjà pu assister à des rencontres internationales, d’autres ont été poursuivies en justice pour avoir pénétré dans un stade en dehors de ces occasions. Quatre femmes ont récemment été détenues au stade Azadi avant d’être relâchées, selon un rapport publié le 18 août par l’agence semi-officielle Isna.

Lequipe.fr