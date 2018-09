Les internationaux sénégalais, le pivot Gorgui Sy Dieng et le meneur Xane D’Almeida, ont été désignés respectivement : «Joueur le mieux évalué» et «Meilleur passeur», à l’issue de la manche aller du second tour des éliminatoires du Mondial 2019. Les deux hommes ont été déterminants durant cette 2e journée qui a pris fin dimanche soir à Lagos et sanctionnée par la qualification du Nigeria et de la Tunisie.

Classé 2e dans le Groupe F, juste dernière le Nigéria (9-0), le Sénégal (7-2) devra patienter jusqu’à la manche retour de ces éliminatoires prévue en février 2019 pour décrocher son ticket. Le dernier ticket sera disputé probablement entre l’Egypte, le Cameroun, la Centrafrique et la Côte d’Ivoire lors de la manche retour. Contrairement aux Pharaons et aux Lions Indomptables, les Fauves et les Eléphants n’ont pas leur destin en main. Mathématiquement parlant, ce sera par contre très compliqué pour le Tchad, le Maroc, le Rwanda et le Mali, de revenir à la hauteur des autres équipes en course pour décrocher le ticket du meilleur troisième devant compléter le lot des 5 équipes africaines qualifiées pour «Chine 2019», prévu du 31 août au 15 septembre. Elle regroupera 32 pays. A noter que la Fiba n’a pas encore désigné les pays qui accueilleront le tournoi.

