L’Equipe nationale masculine de basket a été battue lourdement (47-101) par celle de la Lituanie, ce dimanche à Dongguan (Chine), en match comptant pour la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2019.

Sans surprise, le Sénégal a été largement battu ce dimanche pour son premier match de Coupe du monde. Les Lions ont pris une raclée face à la Lituanie (47-101), soit 54 points d’écart. Jonas Valanciunas a mené la Lituanie en signant un double-double avec 13 points et 11 rebonds pour 25 d’évaluation. Mantas Kalnietis et Domantas Sabonis ont également inscrit 13 points chacun. Mindaugas Kuzmin­skas 11pts, Marius Grigonis 12pts, Paulius Jankunas 10pts et Lukas Lekavicius 10pts ont aussi terminé la rencontre avec deux chiffres. Pour le Sénégal, aucun joueur n’a atteint la barre des dix points. Avec une partie mal entamée, le Sénégal pris un gros écart dans le premier quart temps (10-27). Dans le deuxième acte, Ibrahima Fall Faye va tenter de redonner un souffle au Sénégal. Mais les Lituaniens sont encore présents et passent à 21-48 (20e minute).

Malgré quelques bonnes actions en défense de Maurice Ndour et Hamady Ndiaye, le Sénégal avait déjà un gros retard (33-77). Les Lions finiront par s’incliner sans atteindre la barre des cinquante points (47-101), devant une équipe de Lituanie qui est classée parmi les favoris de ce tournoi. La Lituanie et l’Australie devront s’affronter logiquement pour les deux premières places du groupe H. Le Sénégal et le Canada qui s’affrontent demain semblent clairement moins forts que ces deux sérieux candidats au podium.

A noter que le Sénégal ne fera donc pas mieux que les autres nations africaines, toutes battues même si les Lions ont concédé tout de même la plus lourde défaite du tournoi à ce jour. Le Nigeria s’est incliné devant la Russie sur le score de 77 à 82, tandis que la Côte d’Ivoire a perdu contre le pays organisateur, la Chine (55-70). L’Angola et la Tunisie se sont aussi sévèrement inclinés devant respectivement, la Serbie (59-105) et l’Espagne (62-101).

Avec newsbasket et Aps