Battu par le Nigeria (89-61) hier, le Sénégal devra attendre la prochaine journée des éliminatoires pour valider son ticket pour la phase finale du Mondial 2019 en Chine. Le bilan de Lagos est de deux victoires une défaite.

Le Sénégal a perdu son troisième match du second tour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2019. Le Sénégal a été complètement submergé par les Nigérians et leur star Ike Diogou (17 points et 9 rebonds) et Al-Farouq Aminu (12 points et 8 rebonds). D’entrée le Nigéria a su asseoir sa domination avec un premier quart à 27-14. Ils iront à la pause avec un écart de dix-huit points sur nos Lions (49-31). Les Lions, maladroits également en atta­que, auront même vingt-deux points de retard (57-35) dans le troisième quart. Le dunk monstrueux de Hamady Ndiaye et un 3-points de Ibrahima Thomas permettent au Sénégal de grignoter le score (66-49). Le Sénégal n’y parviendra plus d’ailleurs. Défaite énorme devant le Nigeria (89-61). Tout de même, les Lions restent à une victoire de la qualification qui pourra se faire dès le prochain tournoi.

Le Nigeria et la Tunisie qualifiés

A noter que le Nigeria et la Tunisie sont les premières équipes à obtenir leur qualification. Elles ont toutes les deux conservé leur invincibilité dans les éliminatoires Zone Afrique, avec des victoires à domicile assez nettes lors de ce second tour. Les deux nations sont ainsi qualifiées pour la Chine en 2019 grâce à un bilan de 9-0 dans leur groupe respectif. C’est en fait le succès du Nigeria à Lagos qui a permis aux deux équipes d’assurer leur place au tournoi mondial, puisqu’il a offert aux D’Tigers à coup sûr l’une des deux premières places du Groupe F et qu‘il a en même temps garanti à la Tunisie de décrocher au pire le ticket réservé au meilleur troisième des deux groupes.

Il reste encore trois billets en jeu dans ces éliminatoires Zone Afrique, sachant qu’il y aura un total de cinq représentants africains à la toute première Coupe du Monde Fiba à 32 équipes. Pour rappel, les deux meilleures équipes des Groupes E et F ainsi l’équipe qui termine meilleure troisième participeront à la compétition en Chine en 2019.

