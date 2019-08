L’Equipe nationale masculine de basket devait rallier la ville de Dongguan dans la journée d’hier. C’est la ville où les Lions seront logés pour la phase de Groupes durant la Coupe du monde, prévue du 31 août au 15 septembre. Maurice Ndour et ses camarades ont quitté la ville de Shuzou ce mercredi après une semaine de préparation. Cette ville a abrité le Tournoi international du 23 au 27 août. Les Lions y ont disputé 3 rencontres avec un bilan de deux victoires et une défaite. Les hommes de Moustapha Gaye ont perdu leur premier match face au Vénézuela (84-71), avant de se rattraper sur les prochaines sorties en s’imposant successivement face à Porto Rico (90-61) et la Jordanie (69-64). Les Lions ont disputé au total 8 matchs de préparation pour un bilan de 5 défaites et 3 victoires. Ils sont logés dans la poule H avec le Canada, la Lituanie et l’Australie. La première sortie de l’équipe est prévue le 1er septembre à 11 heures 30, face à la Lituanie, une des favoris de la compétition.

La Lituanie, l’inconnue qui fait peur !

Une rencontre historique vu que les deux équipes ne se sont jamais rencontrées. Sixième au classement mondial, elle a le meilleur rang de la poule H. Médaillée de bronze en 2010, et 4e lors de l’édition 2014, la Lituanie est nettement favorite devant le Sénégal. Lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde, la Lituanie n’a connu qu’un seul revers en 6 matchs. Selon le site Trashtalk, elle est la deuxième meilleure attaque d’Europe, la deuxième au rebond, mais aussi la deuxième à la passe. Comme objectif, la Lituanie vise un premier titre mondial. Pour cela, ils ont livré 9 matchs de préparation avec un bilan de 6 victoires et 3 défaites. Sur la liste des 12, cinq étaient présents lors de l’édition 2014 en Espagne : Paulius Jankunas, Mindaugas Kuzminskas, Jonas Maciulis, Renaldas Seibutis et Jonas Valanciunas. L’effectif est composé de joueurs de grande de taille avec une moyenne de 2 mètres. D’ailleurs cinq joueurs convoqués dépassent les 2 mètres. Seul l’arrière Lukas Lekavicius mesure 1m 84. La moyenne d’âge est de 29 ans. Le plus jeune lituanien est un pivot qui évolue en Nba (Indiana Pacers). Domantas Sabonis est âgé 23 ans et mesure 2m 11. Le coach Dainus Adomaitis est un ancien joueur de la Lituanie.

Avec wiwsport.com