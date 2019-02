Après trois jours de préparation à Dakar suivie de celle de la journée d’hier sur place, les Lions du basket ont pu prendre leurs marques avant de descendre cet après-midi sur le parquet du Palais des Sports de Treichville pour jouer leur premier match face au Rwanda (17h 30), comptant pour la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2019.

Il ne reste plus qu’à finir le job dès le premier match, comme le disait le capitaine de l’équipe, Malèye Ndoye. «On va y aller en mission commando. On sait que ce ne sera pas facile, mais on est à 100% derrière le coach pour décrocher cette qualification dès le premier match», avait promis l’un des joueurs les plus capés de la Tanière, sur le point de disputer une troisième phase finale de Coupe du monde.

Le même message est également relayé par l’autre cadre de l’équipe, Xane D’Almeida. «On a trois finales à jouer à Abidjan, mais qui vont se jouer une par une. La première, c’est vendredi, donc, on va essayer de la gagner pour être tranquilles avant les deux autres matchs. Ce seront des matchs d’entraînement si on se qualifie dès le premier. Mais on ne va pas brûler les étapes. Pour le premier match, il faut juste de la concentration. Si on se concentre sur nous-mêmes, je pense qu’on n’aura pas de problème. Nos adversaires vont essayer d’avoir toutes les armes pour nous battre. A nous de nous imposer», souligne le meneur des Lions.

La liste des Eléphants change

Les Eléphants basketteurs ont, depuis le lundi 18 février dernier, entamé leur préparation. Une préparation qui ne verra pas la participation de Pohoulou Asselain Serge et de Soumahoro Issifé. En effet, Pohoulou Asselain a été retiré de la liste pour des raisons administratives. La cause du retrait de Soumahoro Issifé reste méconnue.

Absent de la fenêtre de Lagos et de la liste des 12 joueurs initialement communiquée, le pivot d’Antibes en France, Fréjus Zerbo, fait son come-back en sélection nationale. En plus de l’expérience de Lamizana Mamadou Hervé, les Ivoiriens pourront s’appuyer sur la puissance de Zerbo dans la raquette.

A noter que Morena Bernard et Abraham Sié, des pensionnaires de l’Abidjan Basket Club, ont été appelés en renfort.

Rappelons que les Eléphants affrontent le Nigeria, leader de la poule ce soir à 20h. Avant de faire face au Rwanda et au Mali.

