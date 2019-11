Le Sénégal a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa, Paraguay 2019 ! Les Lions ont battu les Emirats Arabes Unis lors de la dernière journée du Groupe C, hier sur le score de 3-1. Les quatre buts de la partie ayant été inscrits dans le dernier tiers-temps. Une victoire offrait une place dans le grand huit aux deux équipes aux prises. Cet enjeu a peut-être un peu paralysé le début de match, les deux équipes veillant avant tout à ne pas encaisser de but… Puis le Sénégal a accéléré dans la dernière ligne droite, et sa prise de risque a payé !

Mamadou Sylla a été le premier à faire trembler les filets, de loin, après avoir court-circuité un corner adverse. Puis Ninou Diatta a fait le break en profitant d’un rebond piégeux pour le gardien Mohamed Aljasmi. Raoul Mendy a ajouté un autre but deux minutes plus tard, avant de voir Ali Karim sonner une révolte tardive et vaine. Le Sénégal se qualifie pour les quarts, comme il y a deux ans.

Avec Fifa.com