L’Equipe nationale féminine de handball va disputer la 24e édition de la Coupe du monde qui aura lieu du 30 novembre au 15 décembre au Japon. Ce sera une première participation pour le Sénégal et les filles de Fred Bougeant sont en pleine préparation pour relever le défi. Au Havre où elles effectuent une semaine de préparation (18-24 novembre), les Lionnes s’apprêtent à vivre ce moment historique. Dimanche, elles vont rallier le Japon pour entrer dans l’histoire. Mardi passé, elles ont battu le club français Hac handball (26-23). Depuis, la préparation continue avec les séances d’entraînement, atelier de préparation mentale, shooting etc. La vice-championne d’Afrique est en train de peaufiner ses systèmes pour faire une bonne prestation au Japon. Le Sénégal loge dans le groupe C avec la Roumanie, la Hongrie, l’Espagne, le Kazakhstan et le Monténégro. Elles joueront leur premier match ce 30 novembre face au Monténégro.

Avec wiwsports