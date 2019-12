Le Sénégal, éliminé des Championnats du monde de handball féminin, après quatre défaites de suite en phase de poules, a obtenu vendredi matin sa première victoire dans cette compétition contre le Kazakhstan, 30-20. C’est un «succès historique» pour l’Equipe du Sénégal aux Mondiaux de handball chez les Dames, font remarquer l’entraîneur Fréderic Bougeant et ses joueuses. «C’est une victoire pour tous les gens qui ont cru en ce projet entamé en 2016», a dit le technicien français à la fin du match, associant à ses félicitations la Fédération sénégalaise de handball, dirigée par Seydou Diouf. Dans cette compétition, le Sénégal a été près de faire de grands exploits et son objectif était de conquérir la meilleure place de la compétition, selon Bougeant. «Le Sénégal a eu des séquences intéressantes et nous avons voulu gagner ce match et bien finir la compétition», a assuré le technicien français, reconnaissant que la défaite contre la Hongrie était amère et difficile à accepter. La joueuse Awa Fall Diop a abondé dans le même sens en rappelant que «l’équipe a travaillé pendant trois, voire quatre ans, pour prendre part aux Cham­pionnats du monde». «Le manque d’expérience a eu raison de nous, mais nous avons voulu (obtenir la victoire) contre le Kazakhstan et l’offrir à la jeunesse sénégalaise et à nos familles qui nous soutiennent au quotidien», a-t-elle dit. Elle promet, pour les deux matchs de classement restant à jouer, que les Lionnes du Sénégal feront de leur mieux pour finir à la meilleure place possible. Le premier match aura lieu ce dimanche face à la Rd Congo.