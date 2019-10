Le sélectionneur de l’Equipe du Sénégal de football des moins de 17 ans, Malick Daff, a fait part à l’Aps de sa «grande fierté» de conduire une sélection nationale au Brésil, «le pays du football», où va se dérouler la prochaine Coupe du monde de la catégorie à partir de samedi.

«J’ai rêvé de jouer dans ce pays ou de jouer contre une sélection de ce pays tellement le football brésilien a bercé mon enfance et mon passé de footballeur», a dit l’ancien attaquant international dans un entretien téléphonique avec l’Aps.

Né dans une famille de footballeurs, Daff a commencé sa carrière au Sénégal à l’Us Gorée, avant de passer professionnel et de rallier le Maroc d’abord où il a joué pendant plusieurs saisons, et la Belgique ensuite. L’ancien international sénégalais dit ressentir «le même plaisir en ayant le privilège de conduire une sélection dans ce pays» du football. «Nous allons avoir l’occasion de visiter le pays de Pelé, de Garrincha, de Ronaldo, de Bebeto, de Romario», a cité l’ancien attaquant des Lions.

Au cours de ce séjour pour la Coupe du monde au Brésil, il s’agira selon lui de vendre aussi l’image du football sénégalais, surtout après le «beau signal» lancé par les Lions après leur nul (1-1) en amical à Singapour contre la Seleçao. «Nous avons un beau groupe qui va y aller avec humilité et ambition», a toutefois souligné le technicien sénégalais.

Sur les 21 du groupe de performance du Sénégal, Malick Daff a convoqué trois nouveaux joueurs, à savoir Ibrahima Sy, Mamadou Aliou Diallo, appelé en remplacement du gardien El Hadj Malick Guèye, blessé lors d’un tournoi en France, ainsi que Mbaye Ndiaye.

«Entre humilité et ambition»

Selon Daff, l’Equipe du Sénégal des moins de 17 ans va aborder avec «humilité et beaucoup d’ambition», la Coupe du monde de la catégorie, qui démarre samedi au Brésil.

«Nous sommes nouveaux dans cette compétition, nous allons à la découverte avec pour ambition de passer le premier tour dans un premier temps», a indiqué le technicien sénégalais.

«Aussi bien les joueurs que le staff, nous voulons découvrir une nouvelle compétition», a souligné Malick Daff, selon qui après le premier tour, «il faudrait y aller à fond sans calcul».

Selon lui, le groupe à sa disposition «a eu la chance entre les qualifications, la Can et les matchs de préparation de se confronter à toutes les formes de football». Il note que son travail consiste désormais à aider «ces jeunes footballeurs à grandir».

«Nous avons beaucoup de respect pour les adversaires mais nous ne craignons personne», a martelé Malick Daff, soulignant qu’au-delà du Sénégal, c’est le football continental qu’il faut défendre au Brésil.

Le Sénégal qui jouera dans le groupe D débutera son tournoi contre les Etats-Unis, ce dimanche, avant de se frotter au Japon et aux Pays-Bas.

La liste

Gardiens : Pape Ibrahima Dione (Darou Salam), Mamadou Aliou Diallo (Diambars) et Ousmane Ba (Génération Foot).

Défenseurs : Thibaut Aubertin (Génération Foot), Bacary Sané (Diambars), Mikayil Ngor Faye (Diambars), Cheikhou Omar Ndiaye (Génération Foot), Birame Diaw (Galaxy), Cheikh Mbaye Diouf (Diambars)

Milieux : Pape Matar Sarr (Génération Foot), Insa Boye (Diambars), Ibrahima Sy (Stade de Reims), Issaga Kane (Galaxy), Boubacar Diédhiou Diallo (Diambars)

Attaquants : Samba Diallo (Darou Salam), Souleymane Faye (Galaxy), Amète Saloum Faye (Diambars), Aliou Badara Baldé (Diambars), Ibrahima Cissoko (Gorée), Mouhamadou Mousta­pha Diaw (Diambars), Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur)