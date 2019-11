Le Fc Barcelone est en train d’observer avec attention les matchs de la Coupe du monde U17 qui se joue en ce moment au Brésil. L’équipe catalane continue de construire son projet d’avenir, et veut trouver les prochains Pedri et Ansu Fati.

Les Blaugranas ne se concentrent pas uniquement sur les jeunes joueurs espagnols. Deux jeunes qui brillent actuellement avec leurs sélections respectives pendant cette compétition ont attiré l’attention du club catalan selon Mundo Deportivo. Deux joueurs en particulier : Pape Matar Sarr et Jun Nishikawa. Le premier qui joue au milieu de terrain, est auteur d’un bon début de tournoi avec le Sénégal et a déjà inscrit trois buts. Le pensionnaire de Diambars a dans la même foulée révélé ses qualités de frappeur. Le second est un jeune Japonais que le Barça observe depuis longtemps et qui intéressait aussi le club quand les dirigeants ont finalement décidé de recruter Hiroki Abe.

Ousmane Ba et Thibaut Aubertin forfaits jusqu’à la fin du Mondial

Concernant l’effectif des Sénégalais pour leur match de demain contre l’Espagne, une réorganisation s’impose. En effet, Malick Daff va jouer le reste du tournoi sans le gardien de but Ousmane Ba et le défenseur Thibaut Aubertin. Les deux joueurs se sont blessés lors de la troisième et dernière journée de la poule D contre le Japon. La Fédération sénégalaise de football, dans un communiqué parvenu à wiwsport.com, informe de leur indisponibilité. Ils seront forfaits jusqu’à la fin du tournoi. Ousmane Ba a une blessure au crâne. Il souffrait d’un traumatisme crânien et a subi une intervention chirurgicale réussie à l’hôpital Méridional de Vitoria. Le portier des Lionceaux était titulaire depuis le début de la compétition et rendait de bonnes copies. Thibaut Aubertin a quant à lui contracté une blessure au tronc, un traumatisme thoracique. Il a bénéficié d’un traitement approprié de la part du staff médical de l’équipe. Il venait de disputer son premier match du tournoi. Qualifiés en huitièmes de finale, les Lion­ceaux feront face à l’Espagne, ce mercredi 6 novembre à 19h 30 Gmt.