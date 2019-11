La Fifa a rendu publique une liste de 10 nominés pour le plus beau but de la phase de groupes du Mondial U17. Dans cette liste on y retrouve le prometteur milieu de terrain du Sénégal, Pape Matar Sarr, pour sa superbe réalisation (88e) contre les Etats-Unis (4-1). Ce dernier est d’ailleurs suivi par le Fc Barcelone. Deux autres Africains y sont : les Nigérians Ibrahim Saïd et Peter Olawale.

A ce jour, 128 buts ont été marqués lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans.

