L’Equipe du Sénégal des moins de 20 ans, opposée à celle de Tahiti ce jeudi pour son entrée en matière pour la Coupe du monde de la catégorie, aura l’embarras du choix sur le front de son attaque avec ses trois artificiers que sont Youssouph Badji (Casa-Sports), Amadou Dia Ndiaye et Ibrahima Niane (Fc Metz, France).

Auteur de six buts en championnat, Youssouph Badji, l’attaquant du Casa-Sports de Ziguinchor, club fanion du Sud du Sénégal, est le buteur attitré de cette sélection. Il avait déjà placé la barre très haut lors du tournoi de l’Ufoa (Union des fédérations ouest-africaines de football) B, en décembre dernier, avec quatre réalisations. Badji avait poursuivi sur les mêmes bases avec trois réalisations à la Can au Niger, en février dernier.

S’il a été moins en réussite lors des matchs-couperets (demi-finale et finale) de cette Can U20, le puissant attaquant du Casa-Sports avait démontré qu’il fallait compter avec lui à la Coupe du monde U20 en marquant l’unique but du Sénégal lors de son premier match de préparation contre l’Uruguay (1-2), mercredi dernier.

Amadou Dia Ndiaye a lui été élu meilleur buteur de la phase finale de la Can U20 au Niger, avec le même nombre de buts que Youssouph Badji avec un temps de jeu moins important. L’ancien attaquant de Géné­ration Foot, qui a évolué au cours de la saison avec la réserve messine, a montré ses qualités lors du match nul 2-2 contre le Panama pour le deuxième et dernier match de préparation des Lionceaux, vendredi dernier.

Ibrahima Niane n’a certes pas marqué lors de ces deux matchs de préparation, mais l’attaquant auteur de 10 buts pour le Fc Metz, d’ores et déjà promu en Ligue 1 française, a le double avantage de l’expérience des matchs de très haut niveau et d’avoir joué la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2017 (Corée du Sud).

Niane, recordman du nombre de buts dans le championnat local avec 19 réalisations au cours de la saison 2016-2017, peut évoluer en position excentrée, mais ne manque pas l’occasion de rappeler qu’il préfère largement l’axe du but.

L’ancien pensionnaire de Génération Foot peut être d’autant plus conforté dans cette position d’attaquant de pointe que l’Equipe du Sénégal, avec les deux flèches de Diambars que sont Ibrahima Dramé et Ous­seynou Niang, possède sur les côtés deux atouts capables de déstabiliser toutes les défenses.

Le match de ce jeudi contre Tahiti, donnera une idée des intentions du sélectionneur Youssouph Dabo qui connaît l’importance des matchs d’ouverture. Un détail qui compte encore plus en Coupe du monde des moins de 20 ans, à l’issue de laquelle en plus des deux premiers de chaque poule, les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés au second tour.

Le Sénégal, qui a déjà pris part à une demi-finale en 2015 et à un huitième de finale en 2017, jouera après Tahiti respectivement contre la Colombie le 26 mai et la Pologne (pays hôte) le 29 du même mois.

Aps