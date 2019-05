L’Equipe des Lionceaux U20 sera mise dans les conditions idéales de préparation pour faire une bonne participation à la Coupe du monde de sa catégorie prévue du 23 mai au 15 juin en Pologne, a assuré le président de la Fédération, Me Augustin Senghor. «Nous ferons tout ce qui est possible pour mettre cette équipe dans les meilleures conditions de performance», a expliqué le président de la Fsf lors de l’Assemblée générale d’informations qui a eu lieu ce samedi à Dakar. Les Juniors conduits par l’entraîneur Yous­souph Dabo qui sont en regroupement au centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw, iront très tôt en Pologne, théâtre de la compétition, a-t-il ajouté. «Sur place, ils auront deux matchs de préparation», a relevé Me Senghor, estimant que l’objectif de cette préparation est de leur permettre d’aller le plus loin possible dans la compétition. Notons que le Sénégal évoluera dans le groupe A en compagnie de Tahiti, de la Colombie et de la Pologne.

Avec Aps