A l’annonce de la disparition d’Hervé Bourges, l’Union internationale de la presse francophone a tenu à lui rendre hommage à travers un communiqué de presse que Le

Quotidien reprend in extenso. Dans les jours à venir, Monsieur Madiambal Diagne son président international et ses collaborateurs iront certainement encore honorer la

mémoire de l’illustre disparu. Le Quotidien en rendra compte à ses lecteurs.

Hervé Bourges, ancien Président international de l’Union de la Presse Francophone, n’est plus

Figure des médias français et militant infatigable du développement des médias francophones, il s’est éteint dimanche 23 février dans un hôpital parisien.

Hervé Bourges, Docteur en Sciences Politiques, fût successivement Président de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, créateur de l’Ecole supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, porte-parole et directeur de l’information de l’UNESCO, directeur général de RFI, PDG de TF1, de RMC, de France Télévisions, Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, avant d’être élu Président de l’Union Internationale de la Presse Francophone en 2001.

Son rôle et son investissement personnel dans le développement de notre Union ont jeté les bases de notre développement actuel. Intransigeant sur les principes d’ouverture et de démocratie, il s’est dépensé sans compter pour aider au développement de médias francophones pluriels. Défenseur acharné de la liberté de la presse et du développement de la formation des journalistes, il laisse une empreinte inaltérable dans le panthéon de la francophonie et de l’UPF.

Le Président de l’UPF Internationale, le bureau, et l’ensemble de ses sections adressent à sa famille et à ses proches l’expression de leurs condoléances émues.

Paris, le 24 février 2020