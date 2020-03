La famille religieuse omarienne a décidé de procéder à la réfection de sa mosquée située sur la corniche ouest. Avec cette mesure, les fidèles sont invités, à partir de vendredi prochain, à effectuer leurs cultes à la résidence de la famille Tall.

La mosquée omarienne va être reconstruite et les travaux ne tarderont pas à démarrer. C’est le message que Thierno Madani Tall a chargé hier à son frère Thierno Macky Tall de livrer aux fidèles, après la grande prière du vendredi. D’après Amadou Ti­dia­ne Hann, chargé de traduire le message du marabout en français pour la presse, «à cause des intempéries, la mosquée omarienne est fortement éprouvée».

A en croire M. Hann, la mosquée a été construite par Thierno Mountaga Tall, mais elle a été inaugurée après sa mort en 2007. Et depuis lors, ce lieu de culte accueille de nombreux fidèles musulmans lors des offices dont des autorités. «Nous avons eu l’honneur de recevoir Macky Sall et même Adama Barro», s’est-il glorifié, avant de préciser que le lieu de culte est fortement entamé par l’érosion côtière. C’est pourquoi, poursuit-il, «Thierno (Madani Tall) a appelé tous les musulmans et les membres de la communauté à s’impliquer dans sa construction».

Les travaux qui vont démarrer dans la semaine n’entameront en rien les cultes. «A partir de vendredi prochain, Thierno Madani invite les fidèles à venir faire leurs cultes à la résidence, jusqu’à ce que la nouvelle mosquée soit inaugurée», a annoncé Amadou Tidiane Hann.