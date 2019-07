La politique est une chose trop sérieuse pour la confier aux politiciens. Quand deux anciens Premier ministres échangent des vertes et des pas mûres, on pourrait s’attendre à ce que cela soit sur leurs orientations politiques ou le bilan de leur action à la tête du gouvernement. Mais au Sénégal, c’est trop espérer. Nous avons Mimi Touré et Abdoul Mbaye qui s’étripent verbalement sur des questions d’honnêteté et de probité. Mais aucun mot sur les maux qui frappent le pays et sa population.