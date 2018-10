Dans le Mortal Kombat que semble devoir être la campagne pour la réélection du Président Macky Sall, on ratisse large pour trouver des alliés. Karim Wade embastillé puis exilé, Khalifa enfermé, Idy discrédité, on cherche des poux sur la calvitie de Ousmane Sonko, l’opposant le plus bruyant du moment. Et quand on ne peut les faire taire, on cherche à débaucher autour d’eux par tous les moyens. La dernière prise, Moussa Sy, est de taille, mais ne suffira certainement pas à faire gagner Dakar. Donc, les tenants du «macky» n’ont pas encore fini de chercher à débaucher. Le plus idiot dans l’affaire, c’est que, en faisant transhumer des gens, ils leur font perdre leur crédibilité.