Moussa Ndiaye est un nouveau joueur du Fc Barcelone. Le défenseur central sénégalais de 18 ans, ancien pensionnaire d’Aspire, a signé pour trois saisons avec deux ans supplémentaires en option, et une clause de libératoire de 100 millions d’euros.

Annoncé depuis plusieurs semaines sur wiwsport.com, le transfert de Moussa Ndiaye a été officialisé ce vendredi par le Fc Barcelone. Le joueur rejoint l’équipe B du Barça.

Dans son compte twitter, visité par wiwsport, le joueur formé à Aspire Sénégal a vite réagi après sa signature chez les Blaugranas. «Un honneur et une grande fierté de rejoindre un club aussi prestigieux ; que le travail continue», a posté le défenseur sénégalais.

Moussa Ndiaye est un jeune arrière gauche polyvalent et qui peut jouer défenseur central ou excentré. Il mesure 1,78 mètre et se distingue par sa vivacité et sa vitesse comme il l’a montré avec l’Equipe nationale du Sénégal lors de la Can U20 en 2019 où il a été élu meilleur joueur du tournoi.

Moussa avait également marqué les esprits lors de la Coupe du monde U-20 organisée en Pologne où le Sénégal s’est incliné en quarts de finale aux tirs au but contre la Corée du Sud (3-3, 2-3). Un potentiel à confirmer en Catalogne où il devrait dans un premier temps poursuivre son apprentissage avec l’équipe B.

Avec wiwsport