Ça fait 37 ans qu’elle est au service de la communauté. L’Ong Ymca (Young men christian association), fondée le 21 novembre 1982, mouvement de volontaires dont la mission est d’œuvrer pour le développement d’une jeunesse accomplie, responsable, n’a pas encore failli lors de la célébration de son anniversaire en réfléchissant sur «Quel rôle pour les mouvement de jeunesse dans l’affirmation du leadership des jeunes pour le développement ?». Il y a évidemment la formation, l’employabilité des jeunes et la question liée à la prise en charge de la jeunesse. Dr Adrien Coly, enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, détaille les urgences auxquelles cette frange de la population est confrontée : «Le grand problème des jeunes, c’est l’employabilité, la formation, c’est avoir un salaire correct, décent, c’est l’immigration, la vulnérabilité par rapport à d’autres facteurs sociaux. Il y a beaucoup de divorces, notre génération est caractérisée par vraiment le taux élevé de divorces, il faut constater que les enfants aujourd’hui sont laissés à eux-mêmes.» Dr Coly s’interroge sur l’efficacité des programmes mis en place : «L’Etat apporte des réponses de qualité, on a de nombreux programmes, de nombreux projets, nous avons des agences qui s’occupent des questions de jeunesse, malgré ces réponses, ces agences, on n’arrive pas à satisfaire les jeunes. Quand on forme un jeune pendant 5 ans, après son premier souci c’est l’immigration.»