L’après-Ernesto Valverde est déjà pensé au Fc Barcelone. Le début de saison mitigé du Barça et les traumatismes européens subis à Rome et Liverpool vont avoir raison de l’entraîneur espagnol. Sa succession est sur toutes les lèvres mais son successeur annoncé ne veut pas venir.

Pourtant Claudio Borghi, champion du monde avec l’Argentine en 86, s’est exprimé sur le sujet et a fait une révélation en annonçant son arrivée. «Gallardo sera entraîneur du Barça en décembre. C’est une information qui circule. Mar­celo est un des meilleurs entraîneurs du monde.»

Toutefois, le principal concerné n’a pas l’intention de rejoindre le club catalan, explique le site Mercato365. Avec son équipe de River Plate, Marcelo Gallardo est notamment qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Une motivation suffisante pour continuer l’aventure et ne pas lâcher ses hommes en décembre. Les autres pistes devront être activées pour le Fc Barcelone.

Avec River Plate, Marcelo Gallardo aura gagné 10 titres dont deux Copa Libertadores en 2015 et 2018. Ce bilan extraordinaire fait que son président ne pense nullement à le passer partir. Le Barça devra ainsi batailler fort dans ce dossier.

Un autre club cherche entraîneur. Il s’agit du Bayern avec le nom de Wenger qui est avancé. Mais le club allemand a refusé l’offre du technicien français de prendre le poste vacant d’entraîneur, affirme jeudi le quotidien allemand Bild, citant le club bavarois.

«Arsène Wenger a appelé Karl-Heinz Rummenigge (président du directoire du Bayern) mercredi après-midi pour lui faire part de son intérêt pour le poste d’entraîneur», indique le Bayern, dans une réponse à une sollicitation de Bild.

«Le Fc Bayern apprécie Arsène Wenger pour son travail comme entraîneur à Arsenal, mais il n’est pas une option comme entraîneur du Fc Bayern Munich», poursuit le club.

Depuis le limogeage de Niko Kovac dimanche pour mauvais résultats, l’équipe a été prise en main par son ex-adjoint Hans-Dieter Flick, et les dirigeants se sont mis en quête d’un nouvel entraîneur.