L’élan de solidarité s’agrandit tous les jours. Député de la Diaspora, Saybatou Aw a volé au secours d’une «grande partie des villages et contrées de l’Ile-à-Morphil, particulièrement la ville de Walaldé et environnant». Il leur a donné un important lot de matériels pour face à la pandémie du coronavirus : «Ce don de matériels est composé de 8 tonnes de riz, de 57 cartons de savon, de 28 caisses d’eau de javel, de 83 cartons de gel hydro-alcoolique, autres gants, masques et matériels sanitaires.»

Il faut rappeler que le député a eu à financer à hauteur de 80 millions pour l’électrification du champ de riz de Walaldé et la mise en place d’un projet de pisciculture, entre autres. «L’argent ne sert à rien si nos populations meurent de cette maladie…», se justifie-t-il.