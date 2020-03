L’Etat doit réquisitionner et équiper déjà certains sites de la région de Dakar qui serviront de réceptifs pour d’éventuels nouveaux cas de Covid-19. Il s’agit du Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices), du marché d’intérêt national de Diamniadio, du garage des gros porteurs de Diamniadio, de Dakar Arena et de l’arène nationale de lutte. C’est en effet une proposition de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds). Ce regroupement de partis de la gauche recommande dans le même temps une «riposte communautaire». Autrement dit, une implication dans la sensibilisation des Asc, des agents communautaires de santé, des délégués de quartier, des «bajenu gox», des imams, des prêtres, des pasteurs, des chefs de village, etc. Par ailleurs, la Cds suggère un consensus social fort pour lutter contre le Covid-19. Elle demande également une mise en «quarantaine systématique», pour une durée d’au moins 14 jours, de tout voyageur venant des pays à forte prévalence de Covid-19. Toutefois, la Cds réaffirme dans un communiqué sa «totale disponibilité» à accompagner le gouvernement dans sa «croisade victorieuse» contre le nouveau coronavirus et appelle tous les Sénégalais à faire autant.

