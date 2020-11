Pour cette année 2020, le prix Découvertes de Radio France internationale (Rfi) sera particulièrement disputé. Avec trois prétendants sur le podium, le Sénégal est en bonne place.

Qui va remporter le prix Découvertes Rfi 2020 ? Le résultat sera connu le 10 décembre prochain. Mais déjà, l’on sait que le Sénégal sera représenté à cette phase finale par trois artistes, Moonaya, Mamy Cruz et JsideB. D’origine bénino-sénégalaise et évoluant dans le milieu du hip-hop depuis 2001, Moonaya est une artiste du rap dont l’engagement est l’identité majeure. «Mon rap est engagé parce que je me sens concernée par la société dans laquelle je vis, par les enjeux et défis auxquels font face les jeunes et surtout les femmes de mon continent, l’Afrique. Mon rap se veut humaniste dans la mesure où il s’intéresse à l’individu quel qu’il soit dans son ressenti, ses échecs, succès et craintes… Mon rap est également intimiste, car j’y aborde des sujets personnels. Je m’y mets à nu en me présentant tel que je suis : un être humain doté d’imperfections, mais avec des qualités et des valeurs que je tente de transmettre à qui le voudrait bien, avec des rêves, en proie aux incertitudes, mais avec des convictions solides ; bref, avec toute l’incohérence que suppose la nature humaine en elle-même…», explique-t-elle en se présentant aux mélomanes qui vont choisir l’artiste à couronner. L’autre prétendante à la couronne, Mamy Cruz, de son vrai nom Mame Marème Touré, est une chanteuse, auteure et compositrice d’origine sénégalaise. A 28 ans, Rfi la décrit comme une artiste à la pointe de la modernité et des dernières tendances musicales. «Elle a pour objectif de transcender sa timidité pour faire de ses qualités un tremplin vers la reconnaissance au niveau national et international. Mamy Cruz a le désir d’apporter sa pierre à l’édifice musical en cultivant sa touche personnelle faite d’innovation, d’adaptation de ses textes aux réalités sociaux-culturelles de la vie afin d’inviter les gens à adopter des comportements exemplaires. Mais aussi et surtout leur transmettre de l’espoir à travers sa musique, tout en les faisant chanter et danser. De la jovialité et de la conscience en somme.» Issu également du mouvement hip-hop, JsideB, de son vrai nom Jean Baptiste Louis, est le troisième prétendant sénégalais à la couronne. JsideB évolue dans ce milieu depuis 2012 avec son groupe Omotsjen. Par la suite, sa personnalité très affirmée le pousse à entamer une carrière solo.

Pour cette dernière ligne droite avant le choix de celle ou celui qui succèdera la Congolaise Céline Banza, 10 artistes du continent sont en lice. On retrouve dans la liste la star guinéenne Manamba Kanté, mais aussi Amy Yerewolo du Mali, D6bel du Tchad, Nix Ozay et Young Ace Waye du Congo Brazaville, Mike Kayihura du Rwanda, Shan’L du Gabon. Pour départager ces finalistes, les artistes seront soumis au vote d’un jury composé d’artistes et de professionnels, mais également à celui du public jusqu’au 3 décembre. Cette année, c’est le rappeur, chanteur et compositeur ivoirien Didi B, leader de l’emblématique groupe de hip-hop Kiff No Beat, qui est le président du jury de la 40ème édition. Depuis sa création, le prix Découvertes Rfi a été un véritable révélateur de talents sur le continent. Parmi les lauréats, Ticken Jah Fakoly, Rokhaya Traoré, Dj Awadi ou encore Amadou et Mariam.