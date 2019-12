Khamdel Lô a retrouvé ses «Repères». S’étant absenté de la scène musicale juste après le succès de «Talk to me», l’ancien membre du groupe Ceddo revient avec un nouvel album qui est sorti le samedi 7 décembre dernier. «Repères» est constitué de 9 titres. Il traite essentiellement des relations humaines avec une musique mbalax plutôt soft, loin de la tendance.

La vie n’offre pas de seconde chance généralement. Khamdel Lô en est conscient. Par le passé, vedette du groupe Ceddo des Hlm, il est resté longtemps silencieux. Pour un musicien à la porte du succès, s’éclipser et revenir au-devant de la scène relève de l’exceptionnel. A cet effet, son équipe a travaillé en conséquence. Et c’est par un dîner de gala qu’elle a décidé de relancer la carrière de Khamdel Lô. C’était exceptionnel ! Et l’adjectif n’est pas utilisé juste pour définir le menu servi, bien au contraire. Heureusement que les gens ne se sont pas déplacés que pour manger.

Conscient que ses fans ont évolué, Khamdel Lô a préféré le cadre de l’hôtel Pullman. Interpréter directement les titres de Repères, son nouvel album qui est sorti ce même samedi 7 décembre, pourrait jeter un coup de froid à l’assistance qui, faut-il le mentionner, est venue pour trouver un peu de chaleur. C’est par un retour au passé que Khamdel Lô a mis dans sa poche le public. Talk to me, Sangoul, Abdallah et Drogue, entre autres morceaux de son répertoire, ont été revisités avec des titres du nouvel album comme intermède. A ce moment du spectacle, il ne serait pas exagéré de dire que seul un passé glorieux reste à Khamdel Lô.

Dans Repères, il force l’admiration. A l’heure où les chanteurs mbalax se muent en laudateurs, Khamdel se veut une voix qui compte. Les relations humaines rythment ses textes. De la condition des talibés, en passant par le rôle d’une femme au foyer, sans oublier le développement de l’Afrique, Khamdel Lô semble trouver réellement ses Repères.

Cette différence dans le texte est aussi sentie dans la musique. Alors que la tendance est au mbalax beat pour séduire le marché international, Khamdel Lô revient à ses certitudes, c‘est-à-dire un mbalax soft et gai. L’album est constitué de 9 titres. Il est disponible sur les plateformes de téléchargement légal et en version physique. Il faut aussi noter que seul Laye Seck, son binôme au groupe Ceddo, a été invité comme interprète dans Repères.