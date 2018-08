Le mouvement Alliance Macky encore (Ame) a engagé samedi dernier, la bataille pour la réélection du président de la République. Pour ce faire, l’Ame s’est attaqué aux zones «fiefs de l’opposition». Il s’agit de Dakar, Thiès, Touba et Tambacounda, le fief du président du mouvement, Diamé Dansokho. Ce dernier et non moins homme d’affaires, qui se dit convaincu de son leadership dans le Sénégal oriental malgré la présence de Me Sidiki Kaba, Mamadou Kassé ou Mame Balla Lô, compte faire le tour de ces localités en pêchant dans les eaux de l’opposition. Ainsi, a-t-il fait savoir, il s’agira d’y installer des antennes communales, départementales et régionales autour d’une table de concertation et d’analyse afin «d’identifier et de situer les moyens pour faire rallier toute l’opposition ou presque à la cause d’Ame 2019».

