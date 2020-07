Kalidou Koulibaly aurait exprimé son désir de quitter Naples cet été. Selon Le10sport, le défenseur sénégalais l’a fait savoir au président du club italien, Aurelio De Laurentiis.

Après 6 saisons au Napoli, Kalidou Koulibaly aurait fait savoir à Aurelio De Laurentiis qu’il souhaitait quitter le club cet été. Courtisé par de grosses écuries européennes et particulièrement celles de Premier League, le Roc sénégalais s’offre ainsi une occasion de changer d’air.

Koulibaly est l’un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste, mais son dossier semble trop coûteux. C’est donc vers la Premier League que pourrait se diriger le joueur de 29 ans, puisque Liverpool, les deux Manchester et même Newcastle le suivent attentivement. Et cela tombe bien pour le capitaine des Lions du Sénégal qui, selon Le10sport, l’a fait savoir à son président. Son agent, Fali Ramadani, est attendu à Naples pour discuter du transfert du défenseur de 29 ans qui devrait quitter cet été la Serie A.

«Naples sait bien que Koulibaly voudrait partir afin de pouvoir jouer dans une équipe plus forte, avec de plus grandes ambitions. Kalidou est actuellement le joueur le mieux payé de Naples, mais ce n’est qu’une question d’ambitions, il veut jouer dans un club qui se bat pour remporter la Ligue des Champions», explique Ciro Venerato, journaliste à la Rai, dans un entretien accordé à Kiss Kiss Napoli. Avant d’ajouter : «Il y a eu une poignée de main entre Napoli et l’agent de Koulibaly. D’ici à septembre, il apportera une offre intéressante concernant le joueur et la soumettra au Napoli.»

Mais cette réunion risque d’être longue car cette offre à proposer ne dépasserait pas 80 millions d’euros. Le président du club italien avait averti qu’il ne prendrait pas en compte une offre de 60 millions d’euros. Son souhait étant toujours de faire de Koulibaly le défenseur le plus cher d’Europe.

Toutefois, Naples qui veut recruter le Nigérian de Lille, Victor Osimhen, pourrait être plus souple lors de cette rencontre. De Laurentiis serait prêt à vendre Koulibaly et un autre joueur Arel Milik pour faciliter ces transactions même s’il affirme que son club n’a pas de soucis financiers. Le cap des 100 millions d’euros, il y croit toujours. Fali Ramadani aura la lourde tâche de convaincre le président du club et d’assurer un départ du Roc de Napoli sans déchirement.

Notons que Newcastle qui reste à l’affût s’est dit prêt à dégainer les 100M exigés. A suivre…