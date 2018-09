Kalidou Koulibaly a signé un nouveau contrat avec Naples qui le lie avec le club italien jusqu’en 2023. La clause libératoire du joueur serait à présent de 100 millions d’euros.

Toutefois, ce montant ne serait appliqué qu’à partir de 2020 comme l’indique Sky Sports. Un prix que les dirigeants italiens auraient déjà refusé pour le défenseur après sa participation au Mondial.

Naples s’est assuré l’un des défenseurs centraux les plus en vue en Italie. Après les chants de sirène de plusieurs clubs importants d’Europe, le Sénégalais restera donc au sein de l’équipe napolitaine.

Le secret règne toujours autour du nouveau contrat du joueur de Naples. Le club du Sud de l’Italie n’a en effet pas souhaité communiquer les détails sur la prolongation du lien, outre sa durée.

«Je suis content et fier de ma prolongation. Merci à tous de me faire confiance. Famille napolitaine», a publié le joueur à l’officialisation de sa prolongation de contrat.

Koulibaly est présentement en regroupement avec les Lions à Tana où ils jouent ce dimanche le Madagascar pour le compte des éliminatoires aller de la Can 2019.